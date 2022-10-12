Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2022 09:19
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla Irak uyruklu şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız