Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama tercihleri alınacak
ÖSYM internet sitesinde teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama tercihlerinin alınacağını duyurdu.
Mühendislik Tamamlama: Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı
DUYURU
(12 Ekim 2022)
2022- Mühendislik Tamamlama: Tercihlerin Alınması
2022 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2022-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu'na saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini 12 - 18 Ekim 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 18 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2022-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Mühendislik Tamamlama: Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Tercih İşlemleri
Genel
Bilgiler
Tablo-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları
Tablo-2 Mezun Olunan Teknik Öğretmenlik Programları ve Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları