TÜİK açıkladı! Sanayi üretimi ağustosta yüzde 1 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin sanayi üretim verilerini yayımladı. Sanayi üretimi performansı Ağustos'ta ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı.
Eklenme : 12 Ekim 2022 10:39
Türkiye'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1 arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi sanayi üretiminin yıllık yüzde 2,7; aylık ise yüzde 3 artması yönündeydi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız