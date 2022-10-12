Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,59 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2022 18:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5800
|18,5810
|18,5890
|18,5900
|Avro
|18,0340
|18,0350
|18,0190
|18,0200
|Sterlin
|20,5410
|20,6440
|20,5200
|20,6220
|İsviçre Frangı
|18,5970
|18,6910
|18,5650
|18,6580
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5500
|18,6300
|18,5590
|18,6390
|Avro
|17,9940
|18,0740
|17,9790
|18,0590
|Sterlin
|20,4810
|20,6910
|20,4600
|20,6700