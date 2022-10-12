Putin'den doğalgaz açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Kuzey Akım'da gerçekleşen sabotaj, uluslararası bir terör eylemi" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca "ABD şimdi yüksek fiyatlardan enerji tedariki yapabilir" dedi
Kaynak : NTV
Eklenme : 12 Ekim 2022 14:40
Putin, "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında." ifadelerini kullandı.
Rusya lideri "Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi kurabiliriz" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız