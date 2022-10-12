THY uçağında olay: Yolcu kabin memurunun parmağını ısırdı
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Jakarta seferini yapan uçağında bir yolcu olay çıkardı. Olay çıkaran yolcu, kabin ekibine saldırarak bir kabin memurunun parmağını ısırdı. Olay üzerine Endonezya'nın Medan şehrine acil iniş yapan uçaktaki saldırgan yolcu polis tarafından gözaltına alınırken, kabin memuru ayakta tedavi edildi. Uçak daha sonra Jakarta'ya hareket etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2022 15:42
THY'nin İstanbul'dan Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya gitmek üzere 2'si bebek 336 yolcusuyla dün havalanan TK56 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçağında meydana gelen olayda, Endonezya uyruklu bir yolcu uçaktaki diğer yolcuları rahatsız etti. Alkollü olduğu öğrenilen ve uçak içerisinde sorun çıkarmaya devam eden yolcu, kendisini uyaran kabin ekibine de saldırdı. Yolcunun parmağını ısırdığı kabin memuruna yumruk ve tekmeyle saldırması üzerine uçağın pilotları Endonezya'nın Maden şehrine acil iniş kararı aldı. Maden şehrine inen uçak içerisinde sorun çıkaran yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uçak daha sonra Jakarta'ya gitmek üzere yeniden havalandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız