Bakanlık FETÖ üyesi Cevheri Güven'in iadesini istedi
Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesini talep etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2022 16:50
FETÖ üyeliğinden hakkında dava bulunan Güven'in, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin hazırladığı talepname doğrultusunda Almanya'dan iadesi istendi.
İade dosyası Adalet Bakanlığı tarafından, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Almanya'ya gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız