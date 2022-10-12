Yargıtayın yeni seçilen üyelerinin görev yerleri belli oldu
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine yeni seçilen 10 üyeden 7'sinin ceza, 3'ünün ise hukuk dairelerinde görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2022 20:05
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, yeni üyelerin görev yapacakları dairelerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
Buna göre Deniz Gül, Abdullah Alacahan ve Nurullah Bodur 10. Ceza; Alpaslan Azapağası, Ali Murat Soylu ve Emine Erdoğan 9. Ceza; Sırrı Topluyıldız ise 11. Ceza dairelerinde görevlendirildi.
Döndü Deniz Bilir'in 11. Hukuk, Necmi Apaydın'ın 7. Hukuk, Hamit Yelken'in de 1. Hukuk Dairesine görevlendirilmesi kararlaştırıldı.HSK, Yargıtay'a 10 üye seçti...İşte yeni atanan üyeler Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız