Müftü yardımcısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Cenaze merasiminde, merhum İsa Ada'nın baba evinde helalleşme yapıldı. Köy camiinde Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü tarafından sohbet verildi. Cenaze törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş Kaymakam V. Hüseyin Bozoğlan, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Murat Kırbaç, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya Dini İhtisas Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, İl Müftü Yardımcıları Mustafa Karaman, Tahsin Ekim, Tuğba Anatoprak, ilçe müftüleri, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. İsa Ada, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına geçen yıl görevde iken vefat eden imam kardeşinin yanına defnedildi. Ada, bir önceki yılda annesini kaybetmişti.

İsa Ada'nın cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş yaptığı konuşmada, "İsa hocamız değerli bir çalışma arkadaşımızdı. Hafızdı ve ilmi severdi. İslam hukuku alanında doktora yapıyordu. Hastalığı nüksetti ve tedavi sürecinde şifa beklerken bizim içinde sürpriz oldu. Bizler inanan insanlarız. Ölüm gerçeği ile karşı karşıyayız. Dünya hayatı muvakkat, ölüm muhakkak, ahiret hayatı ise müebbettir. Cenazelere karşı 3 görevimiz var. Taziye, Hüsn-ü şehadet ve dua" dedi.

Müftü Yardımcısı İsa Ada'nın ailesinin acısını paylaşan Kütahya Valisi Vali Çelik, başsağlığı ve sabır diledi.