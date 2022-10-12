Odun yüklü TIR kaymakamın makam aracına çarptı, koruma polisi yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarına Eğirdir ilçesi Ağılköy'de meydana geldi. Sefa Ok yönetimindeki 32 E 2057 plakalı odun yüklü TIR, Ağılköy virajına geldiği sırada freni boşaldı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan TIR hemen önünde seyir halindeki Uluborlu Kaymakamı Ali Kantilav'a ait 32 AA 108 plakalı makam aracına çarptı.



TIR'ın dorsesinde yüklü odunlar makam aracının üzerine devrildi. Makam aracının hurdaya döndüğü kazada, aracı kullanan Kaymakam Kantilav'ın koruma polisi Adem Kaban yaralandı.



Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı koruma polisi Adem Kaban, ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.



Uluborlu Kaymakamı Ali Kantilav'ın Şarkikaraağaç Kaymakamı Talha Atılay Teymur ile Sütçüler ilçesine yeni atanan kaymakama ziyarette bulunduğu, dönüşte iki kaymakamın Teymur'un makam aracına bindiği, TIR'ın çarptığı koruma aracının ise hemen peşlerinde seyir halinde olduğu öğrenildi.

