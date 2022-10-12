Bakan Varank: Ekonomimizin lokomotifi sanayide çarklar dönmeye devam ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonominin lokomotifi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğini belirterek, "Bayram tatili döneminde düşen endeks, ağustosta toparlanarak aylık yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 1 arttı." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2022 23:16
Varank, Twitter hesabından, ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerine, ilişkin paylaşım yaptı.
Ekonominin lokomotifi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğine işaret eden Varank, "Bayram tatili döneminde düşen endeks, ağustosta toparlanarak aylık yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 1 arttı." değerlendirmesinde bulundu.
Varank, ayrıca AB ve ABD'deki resesyon beklentisinin, gelecek dönemde ülke sanayisi üzerinde de bir miktar baskı oluşturacağını kaydetti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız