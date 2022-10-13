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Karadeniz ticaret gölüne dönüşüyor

Kanal İstanbul'u kazmaya başlamadan önce kent trafiğinin aksamaması için vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılayacak köprü ve tünellerin yapılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sazlıdere Köprüsü inşaatının sürdüğünü ve Halkalı-Kapıkule Demiryolu Tüneli'nin ihalesini ise yaptıklarını kaydetti.

Eklenme : 13 Ekim 2022 07:32
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Karadeniz ticaret gölüne dönüşüyor


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Ayvacık-Küçükkuyu yolu ile Assos ve Troya tünellerinin hizmete girmesinin ardından Yeni Şafak'a konuştu. Önce 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 204 metre kulesine çıkan Karaismailoğlu, ardından da şantiyeyi ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul, Türkiye'nin birçok bölgesine uzanan hızlı tren yatırımları, Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'da yapımını sürdürdüğü metro hatları ile İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü ve diğer asırlık projeler hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte Karaismailoğlu'nun açıklamaları:

BÜTÇEYE YÜK OLMAYACAK

Kanal İstanbul projesinin iptal olduğu yok. Kanal İstanbul devasa, dünyanın en büyük altyapı projelerinden. Ama tabi burayı kazmaya başlamadan önce vatandaşımızın ulaşım ihtiyacını gidermemiz gerekiyor. Biz şu anda hem karayolu yani bu Sazlıdere Köprüsü'nü yaparak ulaşım ihtiyacını Kanal İstanbul'a göre projelendirdik. Halkalı'dan Kapıkule'ye giden demiryolunu da Kanal İstanbul'un altından tünel geçecek şekilde planladık. İhalesini yaptık. Buradaki inşaat bir taraftan devam ediyor. Kanal İstanbul'un maliyeti bizim genel bütçeye yük olmadan kendi gelirleriyle yapılacak. Gemi geçişlerinden toplayacağımız paralar, orada yapacağımız limandan alacağımız gelirler, yat limanından alacağımız gelirler... Kendi gelirleri kendini finanse edebilecek boyutta Kanal İstanbul'un.

TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ KORİDOR OLDU

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Kuzey Koridoru'nun geleceği çok meçhul. Artık Türkiye vazgeçilmez koridor oldu. Burada ne kadar kara yolu, demir yolu yatırımı yapsanız da taşımacılığın yüzde 90'nına yakını denizlerden yapılıyor. 12 milyar ton olan dünya ticaret hacmi, 2030'da 25 milyar tona çıkacak. İstanbul Boğazı'nın bugünkü sıkıntısı belli. Kanal İstanbul hem alternatif bir suyolu olacak hem Boğaz'daki bekleme sürelerini azaltacak hem de lojistik koridoru açacak. Ayrıca Karadeniz'de Rotterdam ve Singapur benzeri bir liman projemiz var. İstanbul Havalimanı'nın kuzeyinde Karadeniz kıyısında. Yine Kanal İstanbul'un çıkışında. Ambarlı Limanı kapasitesinin üzerinde. Rotterdam ve Singapur'un ortasında böyle bir koridor lazım.

KARADENİZ TİCARET GÖLÜNE DÖNÜŞÜYOR

Karadeniz bir ticaret gölüne dönüşüyor. Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkeler limanlarına yatırım yapıyor şu anda. Türkiye merkez olacak. Bir de Türkiye'de üretilen ihraç ürünlerinin hem Batı'ya hem Doğu'ya gitmesi çok kolaylaşıyor. Hem lojistik koridor sağlıyorsun hem de kendi ürünlerini kolaylıkla iki tarafa gönderebiliyorsun.

BOĞAZ GEÇİŞ ÜCRETİNİ SADECE 5 KAT ARTIRDIK

Süveyş Kanalı'ndan yıllık 20 bin gemi geçiyor. Mısır oradan tam 5.6 milyar dolarlık gelir kazanıyor. Biz İstanbul Boğazı'ndan 40 bin gemi geçiriyoruz. Montrö Sözleşmesi'nde altın frank üzerinden hesap yapılmıştı. Altın frank üzerinden de bu uğraksız gemiler yani Türkiye'de hiçbir limana uğramadan transit geçen gemilerden alacağımız para belliydi. O altın frank hesabından Türkiye'nin alacağı para düzenli bir şekilde devam ederken, 1982 yılında darbe hükümetleri zamanında gelen yurt dışı baskılardan dolayı o altın frank bir ons altına eşitlendi. Oradan da dolara çevirerek yüzde 80 indirim yaptılar. Olağanüstü bir indirim yani. Yani bugün biz aslında 20 katına çıkarmamız gerekiyordu. Ama 5 kat arttırdık. Sonra da 'her yıl 1 Temmuz'da da bunu güncelleyeceğiz' dedik.

Kapıkule'den Antep'e hızlı tren

Hızlı tren yatırımlarına yoğunlaştık şu anda. İstanbul, Eskişehir, Ankara, Konya, Karaman'a kadar uzattık hatları. Karaman'dan da Mersin'e inmek için çalışmalara başladık. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep işi devam ediyor. İstanbul Halkalı'dan Kapıkule arası devam ediyor. Yani önümüzdeki 4 yıl içerisinde Kapıkule'den hızlı trene binebilecek bir vatandaş kesintisiz olarak Gaziantep'e kadar gidebilecek. Sivas'ı önümüzdeki yılın ilk aylarında açacağız. İstanbul-Sivas çalışmaya başlayacağız. Biz 2053 Ulaştırma Master Planı'nı açıkladık. Hızlı tren ile buluşmuş il sayımızı 52'ye çıkaracağız. Yani Gaziantep'ten Urfa ve Mardin'e kadar uzayacak. Bazı hatlar Kars'a kadar gidecek. Ankara-Samsun tamamlanacak. Ankara-İzmir tamamlanacak. Bursa'da çok yoğun bir çalışma var. Bursa'yı Ankara ve İstanbul hattına bağlıyoruz.

Osmangazi geçiş hedefini aştı

Osmangazi Köprüsü 2016 yılında açıldığında 5 bin araç geçiyordu, günlük garantisi 40 bindi. Bugün ortalama 50 bine araca çıktı. Yaz aylarında 80 bine çıktığı günler oluyor. Avrasya Tüneli zaten en fizibil en rantabl projelerden bir tanesi. Günde 60 bine yakın araç geçiyor. 2016'nin sonlarında açıldı 25 yıllık işletme var orada. Yani biz o fizibiliteleri 3-5 yıllık yapmıyoruz. Sonuçta ortalama bir fizibilite aldığınızda belirli sayıları da geçecek. Çanakkale Köprüsü 8 yıla kadar kendini döndürecek. Geçişler ilk yıl için gayet iyi. Buradaki garantisi sayısı 45 bin. Önümüzdeki 5-6 yılda buradaki zaman kazanımı, yakıt kazanımı, kamusal faydaları onun çok çok üzerine geçiyor. Şimdi İstanbul İzmir otoyolu yapılmasaydı. Sekiz buçuk saat süren yolculuk vardı. Yapılmasaydı kapasite zaten dolmuştu, 13-14 saatlere çıkacaktı bu süre. 3,5 saatte İzmir'e gidiyoruz.

Ersin Çelik

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