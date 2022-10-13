Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2022 08:16
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.09'da Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 28,57 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Kaş'a 154 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız