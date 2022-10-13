Dolar günü düşüşle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,57 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2022 18:05
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5890
|18,5900
|18,5770
|18,5780
|Avro
|18,0190
|18,0200
|18,0590
|18,0600
|Sterlin
|20,5200
|20,6220
|20,8130
|20,9170
|İsviçre Frangı
|18,5650
|18,6580
|18,4690
|18,5620
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5590
|18,6390
|18,5470
|18,6270
|Avro
|17,9790
|18,0590
|18,0190
|18,0990
|Sterlin
|20,4600
|20,6700
|20,7530
|20,9630