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Altının gram fiyatı 999 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 1.645 lira, Cumhuriyet altını 6.690 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2022 11:26
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Altının gram fiyatı 999 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 999 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 998,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 999 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.645 lira, Cumhuriyet altını da 6.690 liradan satılıyor.

Dün, üst üste beş işlem günü süren düşüş eğilimini sonlandıran altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.671 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi piyasalarda temkinli duruşun öne çıktığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin adımlarından ne zaman vazgeçeceğine ilişkin soru işaretlerinin bugünkü enflasyon verileriyle azalabileceğini aktaran analistler, beklenti üzeri gelen bir verinin piyasa fiyatlamalarını daha da bozabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra merkez bankası yetkilerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.630 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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