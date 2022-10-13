Bilgin: Asgari ücret enflasyonu aşacak, EYT kapsamlı olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Forumu'nda asgari ücret ve EYT'ye ilişkin açıklamalar yaptı.

Aralıkta bir araya geleceklerini hatırlatan Bakan Bilgin, "Bu tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacak" dedi.

Bakan Bilgin, "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

Asgari ücret halen 5 bin 500 lira civarında bulunuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında toplanacak.

"EYT DÜZENLEMESİ ARALIKTA"

Emeklilikte Yaşa Tıkalanlar (EYT) ile ilgili konuşan Bilgin, şunları söyledi: "EYT durumu var. Onu aralık ayı içinde çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri gidecerek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak."