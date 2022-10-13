Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Yılmaz, Meclis tarihinde bir yasama döneminde ilk defa 6. yasama yılının yaşandığına işaret ederek, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi.

Geçen yasama yılında komisyon olarak yoğun ve verimli faaliyetler içinde bulunduklarını, önemli düzenlemeleri ele alıp yasalaştırdıklarını anlatan Yılmaz, "Son yasama yılında da aynı şekilde verimli bir çalışma yürüteceğimize inanıyorum." dedi.

Yasama ve denetim faaliyetleri bakımından yoğun gündemleri bulunduğunu dile getiren Yılmaz, katkı sunacak komisyon üyeleri ve milletvekillerine teşekkür etti.

Yılmaz, komisyon üyeliklerinde de değişiklik olduğunu, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün üyelikten ayrıldığını, yerlerine HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in komisyon üyesi olarak seçildiğini aktardı.

Komisyonda usul üzerine yapılan tartışmanın ardından teklifin ilk imza sahibi Ahmet Tan, sunumuna başladı.