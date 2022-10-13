Şentop'tan başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği açıklaması
TBMM - Meclis Başkanı Şentop: "(Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışması) Anayasadaki bir düzenlemeyle teminat altına almak doğru olur"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2022 14:35
TBMM - Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM gündemindeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
Meclis Başkanı Şentop: "(Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışması) Anayasadaki bir düzenlemeyle teminat altına almak doğru olur"Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız