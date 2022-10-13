CHP'li Vekilden elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarının yüzde 50 indirilmesi için kanun teklifi

Kaya'nın, vatandaşların enflasyona karşı korunması için hazırladığı kanun teklifinin gerekçesinde yüksek enflasyonun toplumun her kesimini olumsuz etkilediği belirtildi.

Gerekçede, maliyeti 24 lira olan suyun metreküpünün belediye tarafından 13 liraya satıldığı ancak yüzde 50 indirim kararıyla metreküp fiyatının 6,5 liraya indirildiği kaydedildi.

Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve tüm belediyelerimizde suyun fiyatının düşürülmesi maliyetin düşmesine bağlıdır. Maliyeti düşürmek için de elektrik, benzin, mazot ve doğal gazın fiyatının düşürülmesi gerekir.

TBMM'nin de vatandaşı enflasyon karşısında ezdirmemek için önleyici tedbirler alma sorumluluğu vardır. Elektrik, benzin, mazot ve doğal gaz fiyatlarına yüzde 50 indirim yapılarak vatandaşın yüksek enflasyon karşısında korunması gerekmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesinde maliyet fiyatının yarısı fiyatına satılan suyun fiyatını çoğunluk oylarıyla yüzde 50 indiren, başta Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Haraket Partisi olmak üzere, TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin 'Vatandaşın Enflasyona Karşı Korunması İçin Elektrik, Benzin, Mazot ve Doğalgaz Fiyatlarının Yüzde 50 İndirilmesi Hakkında Kanun Teklifi'mize destek vererek kanunlaştırması gerekir."