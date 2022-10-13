Bakan Soylu: Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin devrimcisidir

Diyarbakır'daki temasları kapsamında Çermik ilçesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya gelen Soylu, parti binasının önünden vatandaşlara hitap etti.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, zor ve sıkıntılı günlerden geçildiğini, ekonomik saldırılarla karşı karşıya kalındığını, Kovid-19 salgını yaşandığını, Rusya ve Ukrayna arasında savaş başladığını anımsattı.

Dünyada kısa sürede bu gelişmelerin yaşanacağının kimsenin aklına gelmeyeceğini dile getiren Soylu, dünyada gıda, buğday krizi yaşandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün dünyaya bu gıda krizini nasıl çözebileceğini gösterdiğini belirtti.

"Teröre bütün dünya karşı, biz de karşıyız"

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"

Bize sadece Diyarbakır'ın, Çermik'in, Şırnak'ın ve Hakkari'nin huzuru yetmez. Eğer Suriye, Şam, Irak, Bağdat, Erbil, Afganistan, Pakistan huzur içerisinde olmazsa Amerika, Avrupa sürekli bu ülkeleri karıştırırsa o istikrarsızlık ne kadar huzurlu olursak olalım yarın öbür gün gelir bizi bulur. Tarih Tayyip Erdoğan'ı şöyle yazacaktır; 'Kendi ülkesini sadece kalkındırmak için mücadele eden bir adam değil, aynı zamanda bu milletin kardeşliğinin altına imza atan bir adamdır. Bu ülkede herkes kendisini ifade ediyor. Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok. Teröre bütün dünya karşı, biz de karşıyız. Allah şahit, ona adım attırmayacağız

."

Yakında yerli aracın milletle buluşacağını dile getiren Soylu, gelecek nesillere yaşanan sorunların bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Soylu, "Bugün ülkenin 57 yerinde havalimanı var. Bugün Doğu ve Güneydoğu'nun her yerinde havalimanı, üniversite, hastane, statlar, bölünmüş yollar var. Doğu ile batı arasında bütün farkı kaldıran, ülke insanına 'Bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıyım' dedirten anlayışı Recep Tayyip Erdoğan getirdi. Sadece bir Cumhurbaşkanı ve Başbakan değildi Tayyip Erdoğan, barışın, sevginin, kardeşliğin adamıdır ve Türkiye'nin devrimcisidir. Daha yapacak çok işi var." diye konuştu.

"Yarınlara umutla bakarak, mesaj vermeliyiz"

Soylu, Diyarbakır'ın çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, kentin inanç değerlerine değindi.

Bölgede coğrafyanın da moral vermesi gerektiğini dile getiren Soylu, kentte düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali'nde bir gecede 40-50 bin kişinin bir araya geldiğini ifade etti.

Soylu, şunları kaydetti:

"

Demek insanların huzura, kardeşliğe ihtiyacı varmış. Üzerimizde vesayet oluşturmaya çalışanlara hep beraber kalkınarak, gelişerek ve yarınlara umutla bakarak mesaj vermeliyiz. Türkiye eski Türkiye değil. Güvenlik görevlilerinin vatandaşa kötü davrandığı değil, valinin, kaymakamın, devlet memurunun, jandarmanın, polisin, milletin emrinde olduğu bir Türkiye'deyiz artık. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Daha iyisine götürmek bizim görevimiz. Yapacağımız işler var. Bunu ancak Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirebiliriz. 21 yıldır kendisine yapılanlara rağmen Amerika ve Avrupa'ya diz çökmedi Tayyip Erdoğan. Milletini hiçbir yerde pazarlık konusu yapmadı. Bedeli ve sonucu ne olursa olsun bu mücadeleden vazgeçmedi. Şimdi nereye geldik? Oteller dolu Diyarbakır'da. Şimdi diyorlar ki; 'Diyarbakır nasıl güzel ve asil bir yermiş, gelişmiş bir yer.' Doğu ve Güneydoğu'da yol, üniversite yoktu. Bugün Hakkari'ye, Şırnak'a profesörler ders vermeye gidiyor. Diyarbakır sadece kendine ümit değil, Bağdat, Şam, Erbil, Afganistan ve Pakistan'a, etrafımızdaki bütün coğrafyaya ümittir

."

"Bu sıkıntılardan Türkiye'yi çıkaracak liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Dünyanın büyük bir ekonomik kriz içerisinde olduğuna işaret eden Soylu, doğal gaz fiyatlarının katlandığını ifade etti.

Soylu, "Avrupa patinaj yaparken bu sıkıntılardan Türkiye'yi çıkaracak liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tam 300 yıllık makası kapatıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir söz var, 'Ne yaparlarsa yapsınlar, kendi göbeğimizi keseriz.' Allah bizi size mahcup etmesin. Allah bize milletimize hizmet yapmayı nasip etsin. Bize itibar edin, güvenin. İyilikleri anlatacağız, kötülüklerden arındıracağız. Bizim kulluk vazifemiz budur, bunu yapmaya devam edeceğiz ve bunu herkese göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu'ya ilçedeki temaslarında Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan da eşlik etti.