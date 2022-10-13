Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Yönergesi Bakanlık taşra teşkilatlarına gönderildi

Konuya ilişkin Toç Bir-Sen tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yetkili sendika Toç Bir-Sen olarak Tarım-Ormancılık Hizmet Kolu çalışanlarımız adına onlarca kazanıma imza attığımız 6. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinden biri daha hayata geçiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının Taşra Teşkilatlarında Görev Yapan Personele Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Verilmesi kazanımımızın Bakanlık Taşra Teşkilatları nezdinde uygulanmasına yönelik yönerge Bakanlık taşra teşkilatlarına gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci tarafından 01.10.2022 tarihli imzalanan "Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Verilmesi"ne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge, Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından Bakanlık Taşra Teşkilatlarına gönderildi.

01.01.2022 tarihinden geçerli olacak şekilde yürürlüğe giren yönergeye göre koruyucu giyim ve donanım malzemesi Toplu sözleşme gereği personele ayni olarak verilecektir.

Yönerge kapsamında personele verilecek koruyucu giyim ve donanım malzemesinin nitelikleri ve tavan fiyatları Komisyon tarafından belirlenecek olup Tarım-Ormancılık hizmet kolunun yetkili sendikası TOÇ BİR-SEN olarak bizler de komisyona üye sıfatı ile katılacağız.

Bakanlık Destek Hizmetleri Başkanlığı sekretaryasında toplanacak olan komisyon Tarafından Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesinin tavan fiyatları ve nitelikleri belirlendikten sonra söz konusu Yönerge ve komisyon kararları uygulanmak üzere Bakanlık taşra teşkilatlarına gönderilecektir.

Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye hassasiyetleri ve ilgileri için teşekkür ediyor, kazanımımızın üyelerimize, çalışanlarımıza, kurumlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

