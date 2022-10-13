İzmir'de doktora saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

22 Ağustos tarihinde Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde hastanın bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod veren Aile Hekimi Ekin Hürel Günay, bu olaydan bir ay sonra beyaz kod verilen hasta ve yanındaki iki kişinin sopalı saldırısına uğradı. İş çıkışı saldırganlar tarafından darbedilen 48 yaşındaki hekim, Ege Üniversitesi Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından tekerlekli sandalyede boyunlukla taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Servet A., F.A. ve S.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından 8 Ekim'de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olayın öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Dr. Günay'ın uğradığı sopalı saldırının güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezindeki kavganın da görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücü belgesi için rapor almak istediği öğrenilen Servet A. (27) ile Dr. Ekin Hürel Günay'ın tartıştığı görüldü. İzmir Tabip Odası üyesi olduğu ve boks eğitimi aldığı öğrenilen Dr. Günay'ın tartıştığı Servet A.'yı yumruklayarak darbettiği anlar da güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Öte yandan sağlık ocağında Dr. Ekin Hürel Günay tarafından darbedilen Servet A.'nın yüzünde morluk ve şişliklerin olduğu öğrenilirken, sopalı saldırının da bu kavga yüzünden meydana geldiği iddia edildi.