Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2022 19:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir görüşme gerçekleştirdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız