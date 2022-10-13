PIKTES'ten okullara dağıtılan eğitim materyali setleriyle ilgili açıklama
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında okullara dağıtılan 2 bin eğitim materyali setindeki 9 zeka oyununda uygunsuz içerik tespit edilmesi nedeniyle setlerin tamamının toplatıldığı, yüklenici firma hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2022 19:57
PIKTES Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, proje kapsamında 2 bin adet eğitim materyali setinin okullarda kullanılmak üzere yüklenici firma tarafından dağıtıldığı belirtildi.
Eğitim materyali setlerinin her birinin içeriğinde akıl zeka oyunlarının bulunduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Okul yönetimleri tarafından yapılan kontrollerde dağıtılan 2 bin set içinde toplam 9 zeka oyununda uygunsuz içerik tespit edilmesi üzerine 2 bin setin tamamı derhal toplatılmıştır. Yüklenici firma hakkında sözleşmeye aykırılık nedeniyle gerekli işlem başlatılmıştır."
Öte yandan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının da soruşturma başlattığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız