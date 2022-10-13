Kedi beslerken otomobilin altında kalan çocuk öldü

PIKTES'ten okullara dağıtılan eğitim materyali setleriyle ilgili açıklama
PIKTES'ten okullara dağıtılan eğitim materyali setleriyle ilgili açıklama
Düşük oranlı kredi imkanı acele edin.
Düşük oranlı kredi imkanı acele edin.
Sponsorlu İçerik
'Yılda 4 bin 800 lira çalışanın cebinde kalacak'
'Yılda 4 bin 800 lira çalışanın cebinde kalacak'
Sosyal medya düzenlemesinde kritik madde kabul edildi
Sosyal medya düzenlemesinde kritik madde kabul edildi
Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Yönergesi Bakanlık taşra teşkilatlarına gönderildi
Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Yönergesi Bakanlık taşra teşkilatlarına gönderildi
Doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü adliyede
Doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü adliyede
711 bürokratın görevi ne zaman sona erer?
711 bürokratın görevi ne zaman sona erer?
Bakan Özer: Okula gidemeyen kız çocuğu kalmamış
Bakan Özer: Okula gidemeyen kız çocuğu kalmamış
Şentop'tan başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği açıklaması
Şentop'tan başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği açıklaması
Sosyal Konut Projesi'nde 15 doğru 15 yanlış
Sosyal Konut Projesi'nde 15 doğru 15 yanlış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Astana'da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Astana'da bir araya geldi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun Plan ve Bütçe Komisyonunda
Bilgin: Asgari ücret enflasyonu aşacak, EYT kapsamlı olacak
Bilgin: Asgari ücret enflasyonu aşacak, EYT kapsamlı olacak
Üniversite yol yardımı 25 yaş altı lisans öğrencilerini kapsıyor
Üniversite yol yardımı 25 yaş altı lisans öğrencilerini kapsıyor
Altının gram fiyatı 999 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 999 lira seviyesinden işlem görüyor
Bekara ev vermeyen emlakçıya ayrımcılık yasağı ihlali cezası
Bekara ev vermeyen emlakçıya ayrımcılık yasağı ihlali cezası
Yolcuya yumruk atan İETT şoförünün sertifikası iptal edildi
Yolcuya yumruk atan İETT şoförünün sertifikası iptal edildi
'Bylock, Bank Asya ve SGK kaydı bulunan 8 şüpheliye gözaltı'
'Bylock, Bank Asya ve SGK kaydı bulunan 8 şüpheliye gözaltı'
Erdoğan'dan Astana'daki zirvede 'FETÖ ile mücadele' vurgusu
Erdoğan'dan Astana'daki zirvede 'FETÖ ile mücadele' vurgusu
CHP'li vekil TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kırdı
CHP'li vekil TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kırdı
İdlib şehidinin eşi Yargıtay'a üye seçildi
İdlib şehidinin eşi Yargıtay'a üye seçildi
AFAD'dan 'sermaye transferleri' haberlerine ilişkin açıklama
AFAD'dan 'sermaye transferleri' haberlerine ilişkin açıklama
İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle 900 milyar liralık yatırım
İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle 900 milyar liralık yatırım
Kiracıya fahiş zam şoku: 2 bin lira olan kiraya 8 bin TL istedi
Kiracıya fahiş zam şoku: 2 bin lira olan kiraya 8 bin TL istedi
Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor
Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor
Yargıtayın yeni seçilen üyelerinin görev yerleri belli oldu
Yargıtayın yeni seçilen üyelerinin görev yerleri belli oldu
Motorine 2 lira 13 kuruş indirim yapıldı
Motorine 2 lira 13 kuruş indirim yapıldı
TBMM Genel Kurulu, dezenformasyon yasası mesaisinde
TBMM Genel Kurulu, dezenformasyon yasası mesaisinde
'Meslek kanunu başlangıç, iyileştirmelerde daha iyi noktalara gelinecek'
'Meslek kanunu başlangıç, iyileştirmelerde daha iyi noktalara gelinecek'
Bakanlık FETÖ üyesi Cevheri Güven'in iadesini istedi
Bakanlık FETÖ üyesi Cevheri Güven'in iadesini istedi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kedi beslerken otomobilin altında kalan çocuk öldü

İzmit'te otomobilin altına giren kediye ekmek verirken, aracın hareket etmesi sonucu altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 13 Ekim 2022 20:56
Yazdır
Kedi beslerken otomobilin altında kalan çocuk öldü

İzmit'te, otomobilin altına giren kediye ekmek vermek isterken aracın hareket etmesi sonucu altında kalan 4 yaşındaki Umut Özsoy, yaşamını yitirdi.

Olay, dün İzmit Alikahya Mahallesi İncirli Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Beytullah A. otomobiliyle seyir halindeyken bir evin balkonundaki akrabasını görmesi üzerine durup sohbet etmeye başladı.

Bu sırada Beytullah A.'nın otomobilin altına giren kediyi gören Umut Özsoy, ona ekmek vermek için aracın altına girdi.

Beytullah A. otomobiliyle hareket edince çocuk otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

Sürücü çocuğun yaralandığını fark etmesi üzerine hemen kendi aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk yaşamını yitirdi. 3 kardeşten biri olan Umut'un ikiz kız kardeşi olduğu öğrenildi. Umut'un cenazesi bugün Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.

Kazanın ardından çocuğun akrabası olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Beytullah A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Demir askılıktan boynunun üstüne düşen işçi öldü
Demir askılıktan boynunun üstüne düşen işçi öldü
İzmir'de doktora saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
İzmir'de doktora saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Kilitli kulübedeki köpeğin yakılarak telef olmasına ilişkin 1 tutuklama
Kilitli kulübedeki köpeğin yakılarak telef olmasına ilişkin 1 tutuklama
Otobüse almadığı yolcu, sonu oldu
Otobüse almadığı yolcu, sonu oldu
Denizde bulunan cesedin kayıp doktora ait olduğu belirlendi
Denizde bulunan cesedin kayıp doktora ait olduğu belirlendi
Arkeoloji Müzesi eski müdürüne ilk duruşmada ev hapsi verildi
Arkeoloji Müzesi eski müdürüne ilk duruşmada ev hapsi verildi

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine açıklık getirdi

Danıştay 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine açıklık getirdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne "araştırma görevlisi" kadrosuna alım yapılmasına ilişkin sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davayı karara bağladı.
Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığında sadece "kadro ve pozisyonlarında bulunan personele" üretimi teşvik priminin ödenebileceğine ilişkin düzenlemenin hukuka uygunluğu İDDK kararı ile kesinleşti.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
Memurlar ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar, 657 sayılı Kanun kapsamında belirtilen durumlarda ücretsiz izin kullanabilmekte, ancak ücretsiz izin kullanırken memur kadrosundaki hak ve yükümlülükleri açısından ilişikleri devam etmektedir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sendika, asacağı afiş için önceden kurumdan izin almak zorunda mı?

Sendika, asacağı afiş için önceden kurumdan izin almak zorunda mı?

Danıştay İDDK, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan ve tüm TRT teşkilatına gönderilen DUYIRUDA yer alan "Asılacak her türlü materyal, merkezde Koruma ve Güvenlikten Sorumlu Müdürlük yetkililerince, taşra teşkilatlarımızda Destek Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcılığı yetkilileri tarafından kontrol edildikten sonra asılabilecektir." İbaresinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
İş Kanununa göre çalışanlar yeşil pasaport alabilir mi?

İş Kanununa göre çalışanlar yeşil pasaport alabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, özelleştirilen Bankada çalışmaya devam eden bir kamu görevlisinin yeşil pasaport almasının hukuken mümkün olmadığı gerekçesi ile davayı reddeden Danıştay Onuncu Dairesinin 25/02/2021 tarih ve E:2018/4460, K:2021/789 sayılı kararını onadı.
Adrese teslim öğretim görevlisi ilanının sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim öğretim görevlisi ilanının sınavına bir kişi girecek

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi davet edildi!
'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kurulmasına baro dava açabilir mi?

'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kurulmasına baro dava açabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir baro tarafından İstanbul İlinde Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına dair 20/08/2020 tarih ve 2844 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının iptali istemine ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Adli Yargı Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına açılan dava sonuçlandı

Adli Yargı Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Adli Yargı Yazı İşleri Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavına karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Belediye başkanının cezai sorumluluğu hakkında önemli karar!

Belediye başkanının cezai sorumluluğu hakkında önemli karar!

Belediye başkanının cezai sorumluluğu hakkında önemli karar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022
Bakanı Bilgin Ortak Paylaşım Forumu'nda, sorularını yanıtladı

Bakanı Bilgin Ortak Paylaşım Forumu'nda, sorularını yanıtladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili "Enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." dedi. Bakan Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından dördüncüsü Divan Kuruçeşme'de düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda, programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Emel Sayın'dan beklenmedik açıklama!

Emel Sayın'dan beklenmedik açıklama!

Usta sanatçı Emel Sayın'dan yıllar sonra bomba gibi bir itiraf geldi. Ünlü Yeşilçam güzeli Sayın estetik hakkında yaptığı açıklamayla herkesi şaşırtmayı başardı. "Estetiğe karşı mısınız?" sorusu üzerine hakkında bilinmeyen bir detayı ilk kez açıkladı.