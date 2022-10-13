Emniyet personelin talepleri için iletişim merkezi kurdu
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı talep, görüş ve isteklerin iletilebileceği "Personel İletişim Merkezi" kurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2022 21:40
Başkanlıktan yapılan açıklamada, personelin talep, görüş ve isteklerini iletebileceği Personel İletişim Merkezinin kurulduğu belirtildi.
Açıklamada, 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak merkeze "0312 462 17 63-0312 462 17 65-0312 462 17 66" numaralı telefon hatlarından ulaşılabileceği kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız