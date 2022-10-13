Eski erkek arkadaşının vurduğu kadın hastanede öldü
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2022 22:36
Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Bahar Torun'a (39) iddiaya göre eski erkek arkadaşı tabancayla ateş etti.
Ağır yaralanan Torun'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bahar Torun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız