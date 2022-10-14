Asker uğurlamasında tüneli kapattılar
İstanbul'da konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup Kağıthane Tüneli'ni kapattı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Ekim 2022 08:45
Kağıthane'de asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarıyla Kağıthane Tüneli'ni kapattı. Araçlarından inerek meşale yakan kişiler, polis ekiplerinin geldiğini görünce araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Tüneli'nde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grup, otomobillerini durdurup aşağı inerek meşale yakarken, askere gidecek olan arkadaşlarını havaya fırlattı.
Tünelde trafik dururken, polis ekiplerinin geldiğini gören grup konvoy halinde yollarına devam etti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız