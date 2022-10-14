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Tarım Kredi, bakkal projesiyle 3 bin noktaya ulaşacak

Bin 300 satış noktasında hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, daha çok tüketiciye ulaşmak için bakkal projesi geliştirdi. Genel Müdür Aydın, söz konusu projeyle 2023'ün ilk çeyreğinde 3 bin satış noktasına ulaşacaklarını açıkladı.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 14 Ekim 2022 08:50
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Tarım Kredi, bakkal projesiyle 3 bin noktaya ulaşacak

Dünya'dan Yener Karadeniz'in haberine göre;

Gerek enfl asyon konusunda kendisine yüklenen misyon, gerekse bu konuda uygulamaları ile son dönemde tartışmaların odağı olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifl eri'nin Genel Müdürü Hüseyin Aydın, düzenlenen basın toplantısı ile hem söz konusu iddialara açıklık getirdi hem de kurumun gelecek dönem hedefleri ile ilgili bilgiler verdi. Aydın, ağustos ayında yapılan indirimlerin bekleneni verememesi konusundaki kamuoyu eleştirilerine operasyonel sıkıntıların yol açtığını savundu. Aydın, "İnsan kaynağı ve depolar ile ilgili sıkıntılar yaşadık. Aksamalar oldu. Malı bittiği halde talep etmeyen market, malı olup da göndermeyen depocu da oldu. Çok aksaklık yaşadık. Depo olmadan bu işin olmadığını gördük. Ben de depoda varken markette olmadığını gördüm ama bu durumu hızlıca toparlıyoruz. Depo ihtiyacımız vardı. Şimdi Hendek, Lüleburgaz, Kayseri, Trabzon ve Diyarbakır'da yeni depo yatırımları yaptık. Bunların yarısı açıldı. Halihazırda marketlerimizde satılan bin 600 ürünün 600'den fazlasını kendimiz üretiyoruz. Bunların içinde 200-250 üründe ciddi anlamda alt fiyat uyguluyoruz. O dönem haksız karşılaştırmalar yapıldı. Bizim üst kalite ürünümüz ile başka bir marka ürünün alt kalite ürünü kıyaslandı" dedi.

Ekonomik kalmaya devam edeceğiz

Bu ülkede yaşayan herkesin enflasyonla mücadele etmesi gerektiğine dikkat çeken Hüseyin Aydın, şöyle devam etti: "Daha efektif yatırımlar yapacağız, karlılığımızdan ödün vereceğiz. Ancak eşit koşullarda eleştirilmesi gerekiyor. Et ve Süt Kurumu bize cari piyasa fiyatlarının altında et vereceğini söyledi. Yüzde 35 ucuza satıyoruz. Ürünün sahibi Et ve Süt Kurumu, sadece 234 noktamıza veriyor. Et için söylenen indirim oranı sanki marketin tüm ürünlerinde bu indirim yapılacak gibi algıya dönüştü. Biz yaklaşık 200 üründe rakiplerimizden daha alt fiyat uyguluyoruz. 200'ün üstü var altı yok. Bundan zarar da kar da etmiyoruz. Biz de başa baş noktası hedefl endi. Bizim bu fiyatları daha da aşağı indirme gibi bir gücümüz yok. Ama fiyat seviyesinde yukarı yönlü gidişi disipline etme konusunda görevimiz var ve bunu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Öte yandan artan cirolardan da müşterilerden hüsnü kabul gördüğümüzü anlıyoruz."

Markete 750 milyon TL yatıracak

Toplantıda verilen bilgilere göre kurumun halihazırda bin 300 satış noktası, 6 fabrikası, 40 deposu ve 7 bin 939 çalışanı bulunuyor. Aydın, bu kapsamda hedefleri ile ilgili, "Yılsonunda satış noktası sayısını bin 863'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu bizim kuruluş yılımız aynı zamanda. Geçen yıl 5,2 milyar TL olan ciromuzun bu yıl 12,3 milyar TL'ye çıkmasını bekliyoruz. Çalışan sayısında da yılsonunda 10 binli rakamlara geliriz. Ancak burada önemli bir projemiz daha var. Bin 300 satış noktasını hızlı artırmak çok zor. Onun için arayışlara girdik. O arayışlardan biri de bakkal projesi.

İş ortakları, partnerler ile anlaşma yapacağız, marketinin bir bölümünü bize tahsis edecek. Bizim sattığımız fiyatlar ile satacak biz de ona iskonto uygulayacağız. Bu şekilde yılsonu ya da 2023'ün ilk çeyreğinde satış noktası sayımızı 2 bin 500-3 bin rakamlarına çıkarmayı hedefliyoruz.

Kasım ayı itibari ile Konya, Ankara ve Mersin'i pilot bölge seçtik. Ordan başlayarak tüm Türkiye'ye yayılacağız." Şirket bu kapsamda 750 milyon TL yatırım planlıyor.

Gübreye yatırım yapacağız

Gübrenin bu dönemin en stratejik ürünü olduğuna dikkat çeken Hüseyin Aydın, Gübretaş ile Türkiye'deki gübre pazarının yüzde 31'ine hükmettikleri bilgisini verdi. Aydın, "İran'da Razi Petrokimya'nın yüzde 50 ortağıyız. Oradaki üretim yetmiyor, başka arayışlar içindeyiz. Gübretaş'a yatırım yapacağız. Hali hazırda 5'i yurtiçinde 1'i İran'da fabrikamız var. Toplam satış hacmi 2021'de 8,9 milyar TL iken bu yıl bu rakamın 15,6 milyar TL'ye çıkmasını bekliyoruz. Buraya yatırım yapacağız. Doğalgaza alternatif yerli kömür ile üretim olur mu diye çalışıyoruz.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yeni yatırım hedefleri

Yem: Kırklareli, Erzurum ve Konya'da 830 milyon TL'lik yatırım planlanıyor, bu yıl temelleri atılacak fabrikalarla, pazar payının da yüzde 15'e yükselmesi bekleniyor.

İlaç/Tohum: Manisa'da yapılacak yeni yatırımla toplamda 130 lisanslı ürün üretilecek.

Süt ve süt ürünleri: Geçtiğimiz haftalarda TMSF'den yapılan açıklamada, Aynes Gıda'nın 785,5 milyon TL'lik bedelle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne satışının onaylandığı belirtilmişti.

Yağ: Yağda pazar payını artırmak adına Trakya'da da yeni tesis yatırımı hayata geçirilecek.

Gübre: İskenderun'da temel gübre ihtiyacını tamamen çözmese de önümüzdeki birkaç ay içine yeni bir yatırım hayata geçecek. Yarımca'da da yeni bir yatırım hedefleniyor.

Özkaynağımız bugünkü değerle 60 milyar TL

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sanıldığının aksine kamu kurumu olmadığı ve kamuya ait herhangi bir varlık veya özkaynak kullanmadığını söyleyen Aydın, "1581 sayılı Kooperatifler Yasası herkesi bağladığı gibi bizi de bağlıyor. Çalışanlarımız da kamu personeli değil. Tarım Kredi'de yönetim tamamen seçimle geliyor. Kooperatiften, bölge birliği seçimlerine kadar. Tarım Kredi Grubu altında, satış kanalını yürüttüğümüz bin 615 kooperatif, 17 bölge birliği ve 204 hizmet bürosundan oluşan Merkez Birliği ve üretim kanalını yürüttüğümüz ve 18 şirketten oluşan Tarım Kredi Holding yer alıyor. Yılsonunda İSO 500'deki şirket sayımızı 5'e çıkaracağız; bunlar Gübretaş, Tarım Kredi Birlik, Tarım Kredi Yem, Tarım Kredi Süt ve Tarım Kredi Yağ. Hacim olarak yılda 10 milyon tonluk ticaret yapıyoruz. Özkaynağımız 18 milyar TL. Bugünkü değerle değerlemek istesek asgari üçle çarpmamız lazım yani yaklaşık 60 milyar TL'lik özkaynağımız olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

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