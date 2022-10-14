Motorine 99 kuruş zam geldi
15 Ekim (bu gece) cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 99 kuruş zam geldi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 14 Ekim 2022 18:05
MOTORİNE ZAM GELDİ
15 Ekim (bu gece) cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 99 kuruş zam geldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,36 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,60 liradan satılıyor.
Fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı 27 liranın üzerine çıkacak. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız