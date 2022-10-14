Türkiye'de eylülde 113 bin 402 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,9 azalarak 113 bin 402 oldu.

Eylülde satılan konut sayısı, ağustosa göre de yüzde 8,17 düşüş gösterdi. Ağustosta 123 bin 491 konut satılmıştı.

Satış sayıları bakımından İstanbul, 19 bin 89 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili, 8 bin 812 konut satışı ve yüzde 7,8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller, 40 konut ile Hakkari, 49 konutla Ardahan ve 98 konutla Gümüşhane oldu.