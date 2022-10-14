Rapor için gittiği hastanede güvenlikçileri bıçaklayan kurye tutuklandı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde motosikletli kurye Semih K. (22) rapor almak için hastaneye geldi. Şahıs rapor verilmediği bilgisini alması üzerine özel güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı.

4 görevliyi bıçaklayıp, 1 kadının elini kırdı

Tartışmanın küfürleşmeye dönüşmesi sonucu şahıs ile özel güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada bıçak çeken Semih K., 4 özel güvenlik görevlisini çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavga esnasında ise K.G. isimli bir kadının sağ eli kırıldı. Kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayın ardından şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçağa el konulurken, yakalanan şahıs ise emniyete götürüldü.

Saldırgan motosikletli kurye tutuklandı

Öte yandan kavgada yaralanan özel güvenlik görevlileri Ramazan A., Murat B., Ertan S. ve Ahmet B. görev yaptıkları hastanede tedavi altına alındı. Görevlilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Semih K., çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.