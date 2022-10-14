Bakan Akar'dan Yunan mevkidaşıyla görüşmesine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Akar, "Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Ege'de tansiyonun yükseldiği bir dönemde Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştüğü belirtilerek, bu görüşmeye yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, "Biz sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri, barışçıl yol ve yöntemlerle, diyalogla çözülebileceğini belirtiyoruz. Görüşmede daha sık bir araya gelinmesinin ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyaloğun artırılmasının önemine vurgu yaptım" diye konuştu. Sorunun çözümünde diyaloğun önemine değinen Akar, şunları söyledi:

Kapsamlı ve kalıcı bir çözüm için karşılıklı görüşmemiz lazım. Sorunun çözümünde iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası ilişkiler esas. Biz NATO içinde iki müttefik ülkeyiz. Problemlerimizi kendimiz çözmeliyiz. Bunun için diyalog bizim için olmazsa olmaz bir araç olarak ortaya çıkıyor. Gerginliğe neden olmayacak şekilde ilişkilerimizi sürdürmenin iki ülke için de yararlı olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye-Yunanistan arasındaki meselenin herhangi bir şekilde üçüncü tarafların müdahalesine gerek kalmadan çözülmesi esas olmalıdır. Türkiye'nin de Yunanistan'ın da olumlu bir gündeme odaklanarak olayları çözmek için görüşmesi önemlidir."

İki ülke arasında istişari, ayrıştırma usulleri ve güven artırıcı önlemler görüşmelerinin olduğunu hatırlatan Akar, "Bu üç kanalın da şu anda durduğunu görüyoruz. Bu görüşmelerin, bu alanlarda çalışmaların başlaması lazım. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaların başlayabileceğini değerlendiriyoruz. Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı kapsamında iki defa heyetlerimiz Atina'ya gitti. Yunanistan'ın heyeti bir kez Türkiye'ye geldi. Dolayısıyla dördüncü toplantı için Yunanistan heyetini Ankara'ya beklediğimizi dile getirdik. Önümüzdeki günlerde bu tür diyalogların başlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gündeme dair birçok konuya değinen Bakan Akar'ın konuşmalarından satır başları.

F-16 konusunun bir an önce olumlu şekilde sonuçlandırılmasına gayret gösteriyoruz. Ancak alternatifler de mevcut.

﻿İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Hala bu ülkelerde maalesef bir takım provokatif eylemlerin, görüntülerin devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Hem İsveç hem Finlandiya'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz.

İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezin yoğun çalışmaları sonucu 7 milyon tondan fazla tahıl Ukrayna limanlarından taşındı.