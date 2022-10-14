Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz merkezi Trakya'da olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana ziyaretinin ardından yurda dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ MERKEZİ ÖNERİSİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmeniz oldu. Putin, "Avrupa için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi kurulabilir' dedi. "Gaz tedarikinde Türkiye, Avrupa Birliği (AB) için çok önemli bir güzergah" açıklamasında bulundu. Gazprom yöneticilerinden de bazı açıklamalar geldi, "Gaz ticaret merkezi Türkiye ile AB sınırı olabilir, oraya kurulabilir." dediler.

Türkiye'nin böyle bir projeye bakışı nasıl olur? Kimi uzmanlar projenin "barış vanası" olabileceğine dair görüşler belirtmeye başladılar. Ukrayna'daki bu çatışmaların sona ermesinde ve daha istikrarlı bir bölge siyaseti inşa edilmesine böyle bir şeyin katkısı olabilir mi? Bir de son dönemde Putin, Türk Akımı'nın güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getiriyor. Hakikaten böyle bir endişe var mı, Türkiye'nin önlemleri neler?

''İfade edildiği şekliyle, böyle bir dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafinda ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak.

''BURADA BEKLEME DİYE BİR ŞEY YOK''

Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar ve ondan sonra da adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok. Kararı bugün hemen süratle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza verdik. Aynı şekilde aynı anda Rusya'dan (Gazprom Başkanı) Miller de bu toplantıdaydı, o da talimatı aldı. Şimdi arkadaşlarımız birbirleriyle görüşmek suretiyle çalışmaya başlayacaklar. Güvenlik noktasında biz her türlü adımı atarken tabii ki burada da güvenlik neyi gerektiriyorsa bu güvenlik ağımızı da süratle kuruyor ve ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' ifadelerini kullandı