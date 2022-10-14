Merkez Bankası faiz kararını 20 Ekim'de açıklayacak
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını 20 Ekim Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 12 seviyesine çekmişti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2022 13:52
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 20 Ekim Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 12 seviyesine çekmişti.
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız