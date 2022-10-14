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COVID-19 nedeniyle yürüyemeyen hasta 8 ay sonra adım attı

İzmir'de, yeni tip koronavirüs nedeniyle entübe edilen, 45 gün yoğun bakımda kalan, kas yapısındaki sıkıntılar nedeniyle yürüyemeyen Remzi Karaman, fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisiyle yeniden adım atmaya başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2022 14:13
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Buca'da yaşayan 2 çocuk babası inşaat işçisi Karaman, geçen ocakta eklem ağrıları ve nefes darlığı şikayetiyle İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Testi pozitif çıkan Karaman, nefes almakta güçlük çekince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Entübe edildi, 25 gün sonra uyandırıldı

COVID-19 yoğun bakım servisine alınan hasta, entübe edildi. 25 gün sonra uyandırılan Karaman, 45 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gördü.

90 kilo olarak girdiği yoğun bakım servisinden 45 kilo olarak çıkan Karaman, kas yapısında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yürüyememeye başladı.

Evde solunum egzersizleri ve kaslarının gelişmesini sağlayan fizik tedavi hareketlerini yapan Karaman, haziran-ağustos döneminde hastanede fizik tedavi ve rehabilitasyon servisinde kaldı.

Yaklaşık 3 ay sonra yeniden taburcu edilen Karaman, bu kez evine yürüyerek gitti.

"Yoğun bakımdayken kafam hariç hiçbir yerim oynamıyordu"

Remzi Karaman, COVID-19 nedeniyle çok zor günler yaşadığını, kaslarında yaşanan zayıflık nedeniyle yürüme yetisini kaybettiği için çok üzüldüğünü söyledi.

Yoğun bakımın sürecinin çok zor geçtiğini anlatan Karaman, "Zaten 3 haftadan fazla entübe edildim. Yanımdaki insanların ölmesi beni çok etkiledi. Eklem rahatsızlıklarından dolayı hareket edemiyordum. Yoğun bakımdayken kafam hariç hiçbir yerim oynamıyordu. En çok da bir daha yürüyememe korkusu beni çok etkiledi. Ancak fizik tedavi doktorlarının talimatlarına uyarak yavaş yavaş yürümeye başladım." diye konuştu.

"Aşı olmadığım için pişmanım"

Yürümeye başladıktan sonra 60 kiloya kadar çıktığını belirten Karaman, aşı olmadığı için pişmanlık yaşadığını, COVID-19'un hafife alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hülya Doğan Şahin de hastalarına fizik tedavinin yanında akciğeri güçlendirmek için solunum egzersizleri de uyguladıklarını aktardı.

Hastanın kendilerine başvurduğunda nefes darlığının çok ciddi boyutlarda olduğunu vurgulayan Şahin, "Kollarda ciddi fonksiyon ve kas kuvveti kaybı vardı. Hastamızı egzersiz programına aldık. Uyguladığımız solunum egzersizleri ve tedaviler sonucunda nefes darlığı azaldı, sonra yürüme sorunları giderildi. Kol ve bacak kaslarındaki kuvvet yerine geldi." ifadelerini kullandı.

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"Onu yürürken görmek bizi mutlu etti"

COVID-19 Yoğun Bakım Servisinde görevli Doç. Dr. Özlem Ediboğlu da Karaman'ın uygulanan tedavilerin ardından sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Hastanın akciğerlerinden çok yoğun bir tutulum olduğuna işaret eden Ediboğlu, "Yoğun bakım servisindeki ana amaç hastayı hayatta tutmak ve yaşamsal fonksiyonlarını sürdürmek. Hastamızın yoğun bakımdan çıktığı için çok mutluyuz. Hastamız daha sonra palyatif ve fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci oldu. Onu yürürken görmek bizi mutlu etti." dedi.

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