HAK-İŞ: Gelir vergileri zam oranlarına paralel düzenlensin

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

Raporda Temmuz ayında ücretlere önemli oranda zam yapılmasına karşın, çalışanların eline geçen net ücretlerin azaldığı belirtildi.

Ücretliler üzerinden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesi talep edildi. Vergi dilimlerinin ücretlere yapılan zam oranlarına paralel olarak yeniden düzenlenmesi istendi.

Raporda ayrıca dolaylı vergilerin azaltılmasına yönelik politikaların geliştirilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.