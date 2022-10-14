MEB'den yeni uygulama: Öğrenci - Öğretmen Destek Sistemi

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere bireyselleşmiş eğitim, öğretmenlere ise öğrencilerini izleme imkanı sunarak akademik başarıyı artırmak ve uzmanlarca filtrelenmiş içeriklerle bu alandaki ihtiyaçların giderilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan ÖDS, eğitimde fırsat eşitliğine büyük katkı sağlayacak.



Soru temelli hazırlanan sistem; ders kitapları, konu anlatımları, ders anlatım videoları ve soru çözüm videoları ile destekleniyor. Öğrencilere çeşitli yardımcı kaynaklara erişim olanağı sağlayan sistem sayesinde veliler de önemli ölçüde bir ekonomik yükten kurtarılmış oluyor.



Sistemin içeriği ve çalışma prensibi nasıl?

Sistemde, ortaokul ve lise düzeyinde 62 derse ait 62 konu anlatımlı ders kitabı, yaklaşık 60 bin çoktan seçmeli soru, 2 bin 550 ders anlatım videosu ve 12 bin soru çözüm videosu bulunuyor. Sistemdeki içerikler ise sürekli artırılarak gerekli güncellemeler yapılıyor.



Öğrencilerin çözdüğü sorulardan hareketle eksiklerini belirleme ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik geliştirilmiş bir algoritmaya göre çalışan sistem, öğrencilerin düzenli ders çalışmasını destekliyor ve ihtiyaç duyduklarında onlara ders kitapları ile ders anlatım videoları tavsiyesinde bulunuyor.



Kolay kullanım ve kullanıcı dostu arayüz

ÖDS'deki tüm içerikler sınıf, ders, ünite, konu ve kazanımlara göre sınıflandırılıyor. Bu sayede öğrenciler, istedikleri derse ait içeriklere kolayca erişebilirken basit adımlar eşliğinde seçecekleri zorluk düzeylerine göre bireysel testler oluşturabiliyor. Öğrenciler, bu testleri çözüp anlık geri bildirimlerle eksikliklerini de görerek bu eksikliklerini giderebilme imkanı buluyor.



Sistem aracılığıyla öğretmenler de öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak 4 adımda öğrencilerine ödev gönderebiliyor. Ödev takibini sistem üzerinden yapabilen öğretmenler, öğrencilerinin eksiklerine göre derslerini planlayabiliyor.



Sisteme Nasıl Giriş Yapılır?

Okul Dersleri Modülü, Destekleme ve Yetiştirme Kursları Modülü, LGS/YKS Hazırlık Modülleri olmak üzere 3 modül bulunan ÖDS'ye "ods.eba.gov.tr" adresinden, öğretmenler MEBBİS şifreleri ile öğrenciler ise EBA şifreleri ile giriş yapabiliyor.



Sistem içeriğinde modüller şöyle:



Okul Dersleri Modülü: Bu modülde, ortaokulun tüm sınıflarına ait Türkçe, sosyal bilgiler, matematik, fen bilimleri, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleriyle ortaöğretimin tüm sınıflarına ait Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine yönelik içerikler yer alıyor. Öğretmenlere sistemdeki tüm sınıf ve dersler açık olurken öğrencilere ise ait oldukları sınıf ve dersler açık bulunuyor.



LGS ve YKS Hazırlık Modülü: Tüm öğretmenlerin kullanımına açık olan bu modülün LGS kısmı 8. sınıf, YKS kısmı da 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin kullanımına açık bulunuyor. Öte yandan MEB tarafından aylık olarak yayınlanan LGS örnek soruları, LGS'de çıkmış sorular ve YKS'de çıkmış sorular ile bu soruların tamamının video çözümleri de hazırlanarak sisteme eklendi. LGS modülünde liseye giriş sınavının ilgili dersleri, YKS modülünde eşit ağırlık, sözel, sayısal ve yabancı dil alan konularına göre tasnif edildi. Öğrenciler, LGS/YKS modülünde yer alan derslerle ve sorularla bu sınavlara hazırlanabilme fırsatı yakalıyor.



Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Modülü: Destekleme ve yetiştirme kurslarının verimliliğini artırmak için kurgulanan bu modül, DYK'ye devam eden öğrenciler ve DYK'de görev alan öğretmenlere açık bulunuyor. Öğretmenler, DYK'de girdikleri şubelerin öğrencilerine hazırladıkları testleri ödev olarak gönderebiliyor ve anlık geri bildirimler alarak ilerlemelerini takip edebiliyor.



Öğrenciler, çözdükleri her test için bireysel test sonuç raporu alabiliyor

Öğrencilerin istediği ders, ünite ve konudan istediği zorluk düzeyinde, istediği soru sayısı kadar testler oluşturabileceği şekilde kurgulanan sistem, öğrenciye hazır testler de sunuyor. Bu sistem üzerinden öğrenciler, öğretmenlerinin gönderdiği ödevleri yapabilirken test çözüp bunları kaydedebiliyor. Ayrıca çözdükleri her test için bireysel test sonuç raporları alabilen öğrenciler böylece derslerindeki ilerleme durumlarını kendileri de değerlendirebiliyor.



ÖDS, öğrencinin eksiklerini tespit edip bu eksikleri gidermeye yönelik onları konu anlatımlı ders kitaplarının ilgili bölümlerine ve ders anlatım videolarına yönlendirecek bir yapıya sahip bulunuyor. Öğretmenler, tüm dersleri ve tüm testleri görebilirken sistemin hazırladığı testleri veya kendi oluşturdukları testleri de derslerine girdiği şubelere ödev olarak gönderebiliyor. Gönderdikleri ödev testlerinin sonuç raporlarını, ister öğrenci ister şube bazlı olarak detaylı bir şekilde alabilen öğretmenler, öğrencilerinin bireysel akademik başarısını takip ederek bunu artırmaya yönelik çalışmalar yapabilme imkanına ulaşıyor.



ÖDS Nasıl Çalışır?



Öğrenciler ödev yapabilecek, test çözüp kaydederek bireysel sonuç raporları alabilecek.

Öğretmenler; sistemdeki veya kendi oluşturdukları testleri öğrencilerine ödev olarak gönderebilecek, sonuç raporlarını öğrenci veya şube bazlı olarak alabilecek. pic.twitter.com/ZZEg94Mxj2 Milli Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) October 14, 2022