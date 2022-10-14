Maden ocağındaki patlamada bilanço ağırlaşıyor: 14 ölü

Bartın'da meydana gelen maden patlamasında 14 işçi hayatını kaybetti, 28 işçi yaralandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel sevk edildi.

Patlamaya ilişkin son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, "14 vatandaşımız hayatını kaybetti, 28 işçi yaralandı" dedi. Soylu, "3 kardeşimiz yoğun bakımda, yanık olanların bir kısmının İstanbul'a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıklar gerçekleşiyor." açıklamasında bulundu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez ilk tespitlere göre grizu patlaması olduğunu söyledi.

BAKAN YANIK: PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİ BÖLGEDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasra'daki maden kazasında psikososyal destek ekiplerinin derhal bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Sorumlu Bakanlıklardan biri olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Olayın nedenine ilişkin inceleme de sürüyor. Patlamanın trafo kaynaklı olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili AFAD bir açıklama yaptı ve patlamanın nedeninin trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığı belirtildi. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği ifade edilen açıklamada, "Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahliye ekipleri seferber edilmiştir" denildi.

BARTIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

MADEN-İŞ SENDİKASI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, patlamanın yaşandığı maden ocağında vardiya sırasında 100 işçinin olduğunu, patlamanın meydana geldiği bölümde çalışan 47 işçiden 12'sinin çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

VALİ ARSLAN, OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİYLE GÖRÜŞTÜ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne geldi. Vali Arslan, maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

Patlamayı haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün bölgeye yönlendirildiği açıklandı.

BAKANLAR BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya gitti.

Bakanlar, şu sıralar madende incelemelerde bulunuyor.

CHP DE HEYET GÖNDERİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Bartın Amasra'da meydana gelen patlamayı incelemek üzere heyet oluşturuldu. CHP heyeti gelişmeleri takip etmek üzere yola çıktı.