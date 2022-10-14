AFAD'dan yeni açıklama: Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2022 22:21
AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız