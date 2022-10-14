Erdoğan, yarın Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patlama meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını yerinde koordine etmek üzere yarın Bartın'a gideceği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2022 23:27
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız