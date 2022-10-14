Maden ocağındaki patlamayla ilgili 4 iş müfettişi görevlendirildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın'da maden ocağındaki patlamayla ilgili 4 iş müfettişi görevlendirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2022 23:49
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın'da maden ocağındaki patlamayla ilgili 4 iş müfettişi görevlendirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili 4 iş müfettişi görevlendirildiği bildirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız