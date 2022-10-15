F-16'lar için siyasi baskı sonuç verdi
ABD Senatosu'nun Türkiye'ye F-16 satışına şartlara bağlayan değişiklik tekliflerini geri çekmesi, savaş uçaklarının şartsız satışının yolunu açtı.
Eklenme : 15 Ekim 2022 07:20
Senatonun kararını gazetemize değerlendiren Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başka ülkelere göz kırpan "F-16'lar olmaz ise başka ülkelerden alırız" şeklindeki açıklamalarının, Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar'ın İngiltere'ye girecek Eurofighter Typhoon uçaklarının bulunduğu üssü ziyaret etmesinin ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in mevcut F-16'ların parçalarının Türkiye'de yenilenmesine yönelik girişimlerin ABD'de ciddi rahatsızlık oluşturduğuna dikkat çekti.
YEŞİM ERASLANMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız