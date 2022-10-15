Maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 6 maden işçisi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2022 08:40
Bartın'daki maden kazasında yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 işçi, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hastaneye getirilen 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralı ise Yanık Merkezinde tedavi görecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'dan 40 dakika önce havalanan uçak ambulanslarımız İstanbul'da. 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezimizde, 5 yaralı ise Yanık Merkezimizde tedavi altına alınmak üzere birazdan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde olacak." ifadelerini kullanmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız