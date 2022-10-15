Sinop'ta 16 yıl sonra yeniden ekimi yapılan şeker pancarında hasat başladı

KYK borçları nasıl silinecek? İşte detaylar
KYK borçları nasıl silinecek? İşte detaylar
MAK Danışmanlık partilerin oy oranlarını açıkladı
MAK Danışmanlık partilerin oy oranlarını açıkladı
Karamollaoğlu'na sürpriz rakip! Adaylığını ilan etti
Karamollaoğlu'na sürpriz rakip! Adaylığını ilan etti
500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alınacak
500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alınacak
Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden sayısı 28'e çıktı
Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden sayısı 28'e çıktı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı
Üniversiteden 30 bin TL'lik yeni promosyon anlaşması
Üniversiteden 30 bin TL'lik yeni promosyon anlaşması
Maden ocağındaki patlamada bilanço ağırlaşıyor: 14 ölü
Maden ocağındaki patlamada bilanço ağırlaşıyor: 14 ölü
'İlk evim ilk işyerim' projesinde kura çekimi ne zaman?
'İlk evim ilk işyerim' projesinde kura çekimi ne zaman?
HAK-İŞ: Gelir vergileri zam oranlarına paralel düzenlensin
HAK-İŞ: Gelir vergileri zam oranlarına paralel düzenlensin
Çevreci kaymakamın gözde ulaşım aracı, makamına gidip geldiği bisikleti
Çevreci kaymakamın gözde ulaşım aracı, makamına gidip geldiği bisikleti
Rapor için gittiği hastanede güvenlikçileri bıçaklayan kurye tutuklandı
Rapor için gittiği hastanede güvenlikçileri bıçaklayan kurye tutuklandı
Motorine 99 kuruş zam geldi
Motorine 99 kuruş zam geldi
Şehit ve gazi yakınları ile gaziler için uçak biletlerinde indirim
Şehit ve gazi yakınları ile gaziler için uçak biletlerinde indirim
MEB'den yeni uygulama: Öğrenci - Öğretmen Destek Sistemi
MEB'den yeni uygulama: Öğrenci - Öğretmen Destek Sistemi
Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı
Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı
Sahte erişim engeli kararıyla doktor ve akademisyenleri dolandırdılar
Sahte erişim engeli kararıyla doktor ve akademisyenleri dolandırdılar
DSİ'de yeni yapılanma: 3 yeni daire başkanlığı kuruldu
DSİ'de yeni yapılanma: 3 yeni daire başkanlığı kuruldu
Üniversiteliye ulaşım desteğinin tutarı belli oldu
Üniversiteliye ulaşım desteğinin tutarı belli oldu
Bakan Özer: Ortaöğretimde 10 Bin Okul Projesi'ni yapacağız
Bakan Özer: Ortaöğretimde 10 Bin Okul Projesi'ni yapacağız
Merkez Bankası faiz kararını 20 Ekim'de açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını 20 Ekim'de açıklayacak
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Çok yüksek vaka sayılarıyla karşılaşabiliriz!
Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Çok yüksek vaka sayılarıyla karşılaşabiliriz!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Türkiye'de eylülde 113 bin 402 konut satıldı
Türkiye'de eylülde 113 bin 402 konut satıldı
Valilik duyurdu: Van'da 1 şehit
Valilik duyurdu: Van'da 1 şehit
Batık kart ikiye katlandı: Kredi kartı borçlularının sayısı artıyor
Batık kart ikiye katlandı: Kredi kartı borçlularının sayısı artıyor
Başörtüsü için anayasa hazırlığında sona gelindi
Başörtüsü için anayasa hazırlığında sona gelindi
KYK borcu düzenlemesi komisyondan geçti
KYK borcu düzenlemesi komisyondan geçti
TBMM'den geçti! Sosyal medyada yalan haber yayana hapis
TBMM'den geçti! Sosyal medyada yalan haber yayana hapis
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sinop'ta 16 yıl sonra yeniden ekimi yapılan şeker pancarında hasat başladı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 16 yıl aradan sonra tekrar ekimine başlanan şeker pancarında hasat sezonu başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2022 09:45
Yazdır
Sinop'ta 16 yıl sonra yeniden ekimi yapılan şeker pancarında hasat başladı

Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, hasadın tüm üreticilere bereket getirmesini diledi.

Şeker pancarı üretimi hakkında bilgi veren Yılmaz, "2022 yılı şeker pancarı sezonunda Kurusaray köyünde 230 dekar, Muratlı köyünde 155 dekar ve Esengazili köyünde de 110 dekar olmak üzere toplam 495 dekar alanda pancar ekimi yapıldı ve verimli bir hasat oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda ekim alanları genişleyerek ilçemiz ve ülkemiz ekonomisi için hayırlı işler yapmış oluruz." diye konuştu.

Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, 16 yıl sonra tekrar pancar üretimine başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2022 yılı pancar hasadı başladı. Şükürler olsun 16 sene sonra yeniden pancar üretimi yapıyoruz. Kurusaray köyünde ilk önce 230 dekar alanda pancar üretimine başladık. Dönüm başına 8 ton pancar verimi aldık. Kilogramı 14,5 liradan hesapladığımızda ilçe ekonomisine 2,5 milyon lira girdisi olacak. Üreticilerimiz verimden ve fiyattan çok memnun. Gerçekten bu iş cesaret, yürek işi, komşularıyla iş birliği ve dayanışma içinde çok güzel örnek bir çalışma yaptılar. Bereketli bir sezon geçti. Umuyorum ki ileriki yıllarda 2-3 bin dekarlara kadar ekim yapılacaktır."

Üretici Halit Fidan ise şeker pancarı hasadından çok verim aldıklarını ve gelecek yıllarda üretimi arttırmayı hedeflediklerini aktardı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
TTK'dan Sayıştay'a dayandırılan haberlerle ilgili açıklama
TTK'dan Sayıştay'a dayandırılan haberlerle ilgili açıklama
KYK borçları nasıl silinecek? İşte detaylar
KYK borçları nasıl silinecek? İşte detaylar
Doğal gazda Türkiye doğal merkez
Doğal gazda Türkiye doğal merkez
Üniversiteden 30 bin TL'lik yeni promosyon anlaşması
Üniversiteden 30 bin TL'lik yeni promosyon anlaşması
'İlk evim ilk işyerim' projesinde kura çekimi ne zaman?
'İlk evim ilk işyerim' projesinde kura çekimi ne zaman?
Şehit ve gazi yakınları ile gaziler için uçak biletlerinde indirim
Şehit ve gazi yakınları ile gaziler için uçak biletlerinde indirim

Bu Habere Tepkiniz

Emniyet misyon koruma sınavında 'mülakat' hukuka uygun bulundu

Emniyet misyon koruma sınavında 'mülakat' hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süre ile Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin kısımlarının iptaline ilişkin davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Emekli memurun sosyal tesislerden sınırlı yararlandırılmasına Danıştay'dan vize

Emekli memurun sosyal tesislerden sınırlı yararlandırılmasına Danıştay'dan vize

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Maliye Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden Yararlanma ve Başvuru Koşulları (2016 Yılı) adlı Duyuruda emekli memurların sadece 2 dönem yararlanabileceğine ilişkin düzenlemeye karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Sayıştay'dan 26 Üniversiteye hülle atama yapmayın uyarısı

Sayıştay'dan 26 Üniversiteye hülle atama yapmayın uyarısı

Sayıştay Başkanlığı, yirmi altı devlet üniversitesini Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Sekreterliği kadrolarında Şube Müdürlüğü kadrolarına sınavsız atama yaptıkları için uyarıda bulundu!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
BTK Uzman Yardımcısının mali hak talebine İDDK'dan ret

BTK Uzman Yardımcısının mali hak talebine İDDK'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda uzman yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, mali ve sosyal haklarının Kurumda 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan uzman yardımcıları ile eşitlenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemi reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Danıştay 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine açıklık getirdi

Danıştay 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine açıklık getirdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne "araştırma görevlisi" kadrosuna alım yapılmasına ilişkin sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davayı karara bağladı.
Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığında sadece "kadro ve pozisyonlarında bulunan personele" üretimi teşvik priminin ödenebileceğine ilişkin düzenlemenin hukuka uygunluğu İDDK kararı ile kesinleşti.
Memurlar ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar, 657 sayılı Kanun kapsamında belirtilen durumlarda ücretsiz izin kullanabilmekte, ancak ücretsiz izin kullanırken memur kadrosundaki hak ve yükümlülükleri açısından ilişikleri devam etmektedir.
Sendika, asacağı afiş için önceden kurumdan izin almak zorunda mı?

Sendika, asacağı afiş için önceden kurumdan izin almak zorunda mı?

Danıştay İDDK, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan ve tüm TRT teşkilatına gönderilen DUYIRUDA yer alan "Asılacak her türlü materyal, merkezde Koruma ve Güvenlikten Sorumlu Müdürlük yetkililerince, taşra teşkilatlarımızda Destek Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcılığı yetkilileri tarafından kontrol edildikten sonra asılabilecektir." İbaresinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
İş Kanununa göre çalışanlar yeşil pasaport alabilir mi?

İş Kanununa göre çalışanlar yeşil pasaport alabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, özelleştirilen Bankada çalışmaya devam eden bir kamu görevlisinin yeşil pasaport almasının hukuken mümkün olmadığı gerekçesi ile davayı reddeden Danıştay Onuncu Dairesinin 25/02/2021 tarih ve E:2018/4460, K:2021/789 sayılı kararını onadı.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Afyonkarahisar'da hayvancılıkla uğraşan Necla Eşmen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) aldığı destekle manda sayısını artırdı, kaymak tesisi kurdu. Merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde manda yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Eşmen, 2011'de TAGEM'e "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" kapsamında destek alabilmek için başvuruda bulundu.
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Pet şişe sıkışmışsa hemen polisi arayın!

Pet şişe sıkışmışsa hemen polisi arayın!

Başınız dertte hemen polisi arayın!