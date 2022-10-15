Zelenskiy'den, patlamada hayatını kaybedenler için Türkçe başsağlığı mesajı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeni ile hayatını kaybedenler için Türkçe başsağlığı mesajı paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2022 11:59
Zelenskiy, Twitter hesabından Türkçe yaptığı başsağlığı açıklamasında bu ifadeleri kullandı:
"Bartın'ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız