TFF'den müsabakalarda 'maden ocağı patlaması' nedeniyle saygı duruşu kararı
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar anısına tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2022 12:09
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız