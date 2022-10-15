'Çocuklarımız Okusun Diye' projesiyle 25 bin öğrenci ücretsiz kitapla buluştu

Kentteki öğrencilerin Çorum Belediyesince düzenlenen Kitap Kültür Günleri'nden yararlanmasına katkı sağlamak amacıyla Çorum Kültür ve Turizm Derneğince "Çocuklarımız Okusun Diye" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında hayırsever kişi ve kuruluşlardan elde edilen gelir, 30 liralık kuponlar halinde kentteki öğrencilere dağıtmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kuponları 10. Çorum Kitap Kültür Günleri'nde kullanmak üzere 25 bin öğrenciye dağıttı.

Çorum Belediyesi de öğrencilere 14 Ekim'de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde kapılarını açan 10. Çorum Kitap Kültür Günleri'ne servis araçlarıyla ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AA muhabirine, "Çocuklarımız Okusun Diye" projesi kapsamında öğrencilerin kuponlarıyla fuardan istedikleri kitabı alabildiklerini söyledi.

Projenin geniş bir kitleye yayıldığını belirten Candan, "Kültür ve Turizm Derneğince başlatılan bağış kampanyasıyla her öğrencinin buradan en az bir kitap alabilmesini sağlamak istedik. 30 liralık hediye çeklerinin finansmanını Çorum sanayicisi, iş adamları, bu işe gönül vermiş insanların bağışıyla sağlandı. Yaklaşık 750 bin lira gibi bir bütçe oluştu. Kuponları öğrencilere dağıttık ve bütün okulların gruplar halinde buraya ulaşımını sağlıyoruz." diye konuştu.

Projeyle 25 bin çocuğa ulaştıklarını dile getiren Candan, fuar sonuna kadar 30 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencisi Tarık Şileci de hediye çekiyle "Dikkat Cinayet" adlı kitabı ücretsiz aldığını söyledi. Kitabı önceden araştırdığını belirten Şileci, fuarı beğendiğini bildirdi.

İsa Yetim ise "Kavgam" adlı kitabı aldığını belirterek, "Okulumuz bizi bu kitap fuarına yönlendirdi ve bir de hediye çeki verdi. Ben çok kitap okumuyorum ama burada birçok yayınevi ve kitap gördüm. Bazılarını not aldım, bundan sonra daha çok kitap okumayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.