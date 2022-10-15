Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2022 20:39
Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan şüpheli M.C.H. ve H.M.Ç'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız