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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında açıklamalarda bulundu:

"Patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu, yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak"- "Artık madenlerimizde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz"- "Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çalışmaları içerisindeyiz"- "Devlet olarak yapmamız gereken yardımı, desteği hemen kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2022 15:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında açıklamalarda bulundu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağına ilişkin, "Patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu, yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından incelemelerde bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki, koordinasyon toplantısına başkanlık eden Erdoğan, toplantı sonrası açıklamada bulundu.

Maden ocağında, dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması sebebiyle milletçe fevkalade üzgün olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamada hayatını kaybeden maden çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete baş sağlığı diledi.

Madenden yaralı olarak kurtulan ve halen tedavisi süren çalışanlara acil şifalar dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Devletimiz, madenin eksi 300 ve eksi 350 kotlarında yaşanan patlamanın hemen ardından tüm kurumlarını seferber etmek suretiyle kaza mahallindeki çalışmalara başlamıştır. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken, bir yandan da yaralı işçilerimiz ambulans, helikopter ve uçak ambulanslarla çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarımıza nakledilmiştir. Türkiye Taşkömürü İşletmelerinden AFAD'a ve belediyelere kadar tüm kurumlarımız, bir an önce işçilerimize ulaşmak için adeta zamanla yarışmışlardır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in derhal olay yerine gelerek başlatılan çalışmaların koordinasyonunu yürüttüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz de patlama haberini aldığımız andan itibaren sürekli olarak İçişleri Bakanımla irtibat halinde olduk. Gece boyunca sürekli telefon görüşmelerimizi sürdürdük, yapılması gereken, atılması gereken adımları da sürekli atmanın gayreti içerisinde olduk. Ayrıca bugünkü Diyarbakır programımızı iptal ederek Amasra'ya gelip çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu, yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır.

Şu andaki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı. En son 41'inci işçimize ulaştık. Tabii o da rahmetli olmuş. Daha önce 40 olarak ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı böylece 41 oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz, inşallah mekanları cennet olsun. Her konuda olduğu gibi çalışma hayatında da 'önce insan' diyoruz. İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyet bizim için muteber değildir. Bu anlayışla maden ocaklarımızda hala önemli sayıda ölümlerin olduğu kazaların yaşanıyor olmasını tabii ki kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz. Gerek Bakan'ım gerek Sendika Başkanı'm ve bu alandaki sendika kolunda faaliyet gösteren arkadaşlarımız son bir ay içerisinde ocağa indiler. Orada yerinde tetkiklerini yaptılar."

- "Maden kazalarını tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut ocaklar içerisinde Amasra Kömür İşletmelerinin şu anda en ileri imkanlara sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii birileri bununla dalgasını geçebilir, önemli değil. Biz, kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne yarını hiçbir zaman ne yapmayacaktır? Olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmemiz lazım. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çalışmaları içerisindeyiz. Yerli ve milli imkanlarımızın bu konuda da bize ihtiyacımız olan yapısal değişimi sağlamakta yeterli olacağına inanıyorum.

Bir kez daha Amasra Maden Ocağı'ndaki elim kazada kaybettiğimiz işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Görüldüğü gibi buradan ambulanslarla uçak ambulansı alıp bir kısmını buradan Bartın'a götürürken, bir diğer kısmını da İstanbul'a nakledip İstanbul'da Çam Sakura Hastanemizde Şehir Hastanemizde tedavilerini yürüttük, hala yürütmeye devam ediyoruz. Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Rabb'imden ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eyle. Niyaz ediyorum."

- İlk etapta ailelere destek

Patlama sonrası ailelere yönelik ilk etapta aldıkları destek kararını da açıklayan Erdoğan, "500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız, bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız 100, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 50 bin olmak üzere ilk etapta hemen ailelere bu desteğimizi vermiş olacağız. Ayrıca tabii devlet olarak yapmamız gereken yardımı hemen kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, patlamada hayatını kaybedenler ve yaralılar için dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

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